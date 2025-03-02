18-летний Алвар Мюльбак стал самым молодым победителем марафона «Васалоппет»
Шведы Алвар Мюльбак и Стина Нильссон победии в марафоне «Васалоппет-2025».
Мюльбаку 22 марта исполнится 19 лет, он является самым молодым победителем гонки.
Лыжные гонки
«Васалоппет»
Селен – Мура, Швеция
90 км
Мужчины
1. Алвар Мюльбак (Швеция) – 3:28.45
2. Эмиль Перссон (Швеция) – 03:28.46
3. Макс Новак (Швеция) – 03:28.47
4. Йохан Тьелле (Норвегия) – 03:28.48
5. Аксель Юттерстрем (Швеция) – 03:28.49
6. Петтер Стакстон (Норвегия) – 03:28.49
Женщины
1. Стина Нильссон (Швеция) – 3:54.00
2. Анникен Гьерде Алнес (Норвегия) – 3:59.11
3. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 3:59.11
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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