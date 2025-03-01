РУСАДА в январе дважды проверило на допинг Терентьеву и еще семерых российских лыжников

РУСАДА в январе два раза проверило на допинг Наталью Терентьеву.

Об этом свидетельствуют материалы агентства, которые публикует ТАСС.

Всего вместе с Терентьевой в январе дважды были протестированы еще семь российских лыжников – Алена Баранова, Никита Денисов, Арина Каличева, Савелий Коростелев, Артем Николаев, Елизавета Шалабода и Дмитрий Жуль.