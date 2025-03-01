РУСАДА в январе дважды проверило на допинг Терентьеву и еще семерых российских лыжников
РУСАДА в январе два раза проверило на допинг Наталью Терентьеву.
Об этом свидетельствуют материалы агентства, которые публикует ТАСС.
Всего вместе с Терентьевой в январе дважды были протестированы еще семь российских лыжников – Алена Баранова, Никита Денисов, Арина Каличева, Савелий Коростелев, Артем Николаев, Елизавета Шалабода и Дмитрий Жуль.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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