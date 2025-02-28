Мария Истомина пропустит чемпионат России по лыжным гонкам
Лыжница Мария Истомина пропустит чемпионат России в Казани.
Об этом сообщил тренер российских лыжников Юрий Бородавко.
– Как здоровье команды?
– Здесь, в Казани, все, кто приехал, в порядке. Нет Марии Истоминой, которая сейчас проходит обследование, мы не можем найти причину определенных недугов. Скорее всего, она ляжет в клинику.
Ситуация длится уже достаточно давно, но сейчас все это усилилось, поэтому мы обратились к специалистам, которые помогут определить ее состояние.
– Александр Большунов?
– Из Италии он вернулся 21 февраля, 27-го приехал в Казань. Его состояние узнаем завтра, на скиатлоне, – сказал Бородавко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости