Мария Истомина пропустит чемпионат России по лыжным гонкам

Лыжница Мария Истомина пропустит чемпионат России в Казани.

Об этом сообщил тренер российских лыжников Юрий Бородавко .

– Как здоровье команды?

– Здесь, в Казани, все, кто приехал, в порядке. Нет Марии Истоминой , которая сейчас проходит обследование, мы не можем найти причину определенных недугов. Скорее всего, она ляжет в клинику.

Ситуация длится уже достаточно давно, но сейчас все это усилилось, поэтому мы обратились к специалистам, которые помогут определить ее состояние.

– Александр Большунов?

– Из Италии он вернулся 21 февраля, 27-го приехал в Казань. Его состояние узнаем завтра, на скиатлоне, – сказал Бородавко.