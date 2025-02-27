Федерико Пеллегрино: «Горжусь, что в таком возрасте завоевал медаль чемпионата мира. Мне удалось показать в спринте лучшую версию себя»
Итальянец завоевал серебро в коньковом спринте в Тронхейме. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо.
«Горжусь, что в таком возрасте стал медалистом чемпионата мира. Мне удалось показать лучшую версию себя в гонке, результат которой зависит не только от физической силы, но и, прежде всего, от психологии.
Я принял во время гонки несколько решений, которые привели меня к результату, который я показал. Перед последним поворотом удалось развить хорошую скорость, и было приятно попытаться угнаться за Клэбо на финише. А когда я пересек финишную черту – это была фантастика.
Честно говоря, после полуфинала я уже разрыдался. Это был самый сложный заезд, который нужно было преодолеть любой ценой. Потом мне оставалось только насладиться финалом. Так и случилось», – сказал 34-летний лыжник.
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