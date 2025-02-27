Федерико Пеллегрино: «Горжусь, что в таком возрасте завоевал медаль чемпионата мира. Мне удалось показать в спринте лучшую версию себя»

Федерико Пеллегрино заявил, что гордится собой после серебра чемпионата мира.

Итальянец завоевал серебро в коньковом спринте в Тронхейме. Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо .

«Горжусь, что в таком возрасте стал медалистом чемпионата мира. Мне удалось показать лучшую версию себя в гонке, результат которой зависит не только от физической силы, но и, прежде всего, от психологии.

Я принял во время гонки несколько решений, которые привели меня к результату, который я показал. Перед последним поворотом удалось развить хорошую скорость, и было приятно попытаться угнаться за Клэбо на финише. А когда я пересек финишную черту – это была фантастика.

Честно говоря, после полуфинала я уже разрыдался. Это был самый сложный заезд, который нужно было преодолеть любой ценой. Потом мне оставалось только насладиться финалом. Так и случилось», – сказал 34-летний лыжник.