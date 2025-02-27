Кристине Ставос Шистад: «Главное, чего я сегодня не хотела – это потерпеть поражение от Швеции на родной земле. Я разочарована»
Норвежская лыжница Шистад высказалась о проигрыше шведке Сундлинг в спринте.
На чемпионате мира в Тронхейме победу в спринте свободным стилем одержала Йонна Сундлинг, Кристине Ставос Шистад взяла серебро, уступив победительнице 2,13 секунды.
«Главное, чего я не хотела сегодня – это потерпеть поражение от Швеции на родной земле. Но это случилось. Возможно, не все понимают, почему я так разочарована.
Серебро – это здорово, немногим удается его завоевать, так что это очень важно. После всего, что происходило, это очень хорошо для меня. Но это не то, к чему я стремилась. Так что я, конечно, немного расстроена.
Я выложилась на полную, но это не то, на что я рассчитывала. Сейчас мне просто нужно вернуться домой и провести некоторое время в одиночестве», – сказала Шистад.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: VG
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