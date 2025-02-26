Валнес не выступит в спринте на чемпионате мира в Тронхейме из-за боли в спине. Его заменит Эвенсен

Ансгар Эвенсен заменит Эрика Валнеса в спринте на чемпионате мира в Тронхейме.

27 февраля на ЧМ по лыжам в Тронхейме пройдет коньковый спринт.

«Во время сегодняшней тренировки Эрик почувствовал боль в пояснице. Обследования показывают, что в завтрашнем спринте ему бежать рано. Боль помешает Эрику выступить на нормальном уровне.

Поэтому, посоветовавшись с Эриком, мы решили, что ему лучше не бежать, и к спринтерской команде присоединяется Ансгар. Мы работаем над тем, чтобы справиться с болями в спине, чтобы Эрик был готов к следующим гонкам на чемпионате», – сказал врач сборной Норвегии Уве Фераген.