Валнес не выступит в спринте на чемпионате мира в Тронхейме из-за боли в спине. Его заменит Эвенсен
Ансгар Эвенсен заменит Эрика Валнеса в спринте на чемпионате мира в Тронхейме.
27 февраля на ЧМ по лыжам в Тронхейме пройдет коньковый спринт.
«Во время сегодняшней тренировки Эрик почувствовал боль в пояснице. Обследования показывают, что в завтрашнем спринте ему бежать рано. Боль помешает Эрику выступить на нормальном уровне.
Поэтому, посоветовавшись с Эриком, мы решили, что ему лучше не бежать, и к спринтерской команде присоединяется Ансгар. Мы работаем над тем, чтобы справиться с болями в спине, чтобы Эрик был готов к следующим гонкам на чемпионате», – сказал врач сборной Норвегии Уве Фераген.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
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