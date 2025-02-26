Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Китайцы Чэнь Линшуан и Куэрбаньцзян Уэркайси выиграли квалификационные гонки на 7,5 км классическим стилем
Китайские лыжники выиграли квалификационные гонки на чемпионате мира в Тронхейме.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Квалификация, 7,5 км, классический стиль
Женщины
1. Чэнь Линшуан (Китай) – 22.44,2
2. Мэн Хунлянь (Китай) – 54,9
3. Динигээр Иламуцзян (Китай) – 56,7
Мужчины
1. Куэрбаньцзян Уэркайси (Китай) – 20.32,2
2. Лю Жуншэн (Китай) – 18,6
3. Миха Бюхель (Лихтенштейн) – 42,6
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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