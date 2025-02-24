Коростелева о результатах сына: «Развитие есть, идем вперед. Положительная динамика – это всегда хорошо»
Лыжница Наталья Коростелева оценила результаты сына Савелия.
– Смотрите все гонки сына?
– Не всегда получается, но смотрю.
– Переживаете за него сильнее, чем за себя?
– Конечно. Но уже как‑то привыкла к этому. Когда он еще маленький бегал, самой было легче пробежать, чем смотреть на это все.
– Часто ли он с вами советуется?
– Сейчас он абсолютно самостоятельная личность.
– Как можете оценить этот сезон для него?
– Развитие есть, идем вперед. Поэтому положительная динамика – это всегда неплохо, хорошо.
– Верите, что в следующем сезоне наших лыжников допустят до международных стартов?
– Верить мы верим, но чтобы безоглядно, в омут с головой, что мы 100% поедем, – такого нет. Конечно, хочется. Желание есть, вера остается, и это мотивирует в том числе, – сказала Коростелева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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