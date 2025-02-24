Коростелева о результатах сына: «Развитие есть, идем вперед. Положительная динамика – это всегда хорошо»

Лыжница Наталья Коростелева оценила результаты сына Савелия.

– Смотрите все гонки сына?

– Не всегда получается, но смотрю.

– Переживаете за него сильнее, чем за себя?

– Конечно. Но уже как‑то привыкла к этому. Когда он еще маленький бегал, самой было легче пробежать, чем смотреть на это все.

– Часто ли он с вами советуется?

– Сейчас он абсолютно самостоятельная личность.

– Как можете оценить этот сезон для него?

– Развитие есть, идем вперед. Поэтому положительная динамика – это всегда неплохо, хорошо.

– Верите, что в следующем сезоне наших лыжников допустят до международных стартов?

– Верить мы верим, но чтобы безоглядно, в омут с головой, что мы 100% поедем, – такого нет. Конечно, хочется. Желание есть, вера остается, и это мотивирует в том числе, – сказала Коростелева.