  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Коростелева о результатах сына: «Развитие есть, идем вперед. Положительная динамика – это всегда хорошо»
0

Коростелева о результатах сына: «Развитие есть, идем вперед. Положительная динамика – это всегда хорошо»

Лыжница Наталья Коростелева оценила результаты сына Савелия.

– Смотрите все гонки сына?

– Не всегда получается, но смотрю.

– Переживаете за него сильнее, чем за себя?

– Конечно. Но уже как‑то привыкла к этому. Когда он еще маленький бегал, самой было легче пробежать, чем смотреть на это все.

– Часто ли он с вами советуется?

– Сейчас он абсолютно самостоятельная личность.

– Как можете оценить этот сезон для него?

– Развитие есть, идем вперед. Поэтому положительная динамика – это всегда неплохо, хорошо.

– Верите, что в следующем сезоне наших лыжников допустят до международных стартов?

– Верить мы верим, но чтобы безоглядно, в омут с головой, что мы 100% поедем, – такого нет. Конечно, хочется. Желание есть, вера остается, и это мотивирует в том числе, – сказала Коростелева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
отстранение и возвращение России
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСавелий Коростелев
лыжные гонки
Наталья Коростелева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Коростелев на вопрос, согласится ли выступать в нейтральном статусе: «Будем смотреть по условиям»
322 февраля, 16:22
Гонка Легкова. Терентьева и Терентьев победили на 10 км свободным стилем, Кулешова и Соловьев – 2-е, Коростелев – 5-й, Якимушкин – 14-й, Легков – 20-й
1122 февраля, 11:42
FIS опросила лыжников на Кубке мира: почти половина – за возвращение наших!
3722 февраля, 07:40
Главные новости
Елена Вяльбе: «Отрицательный момент у всего нашего спорта один – мы не выступаем на международной арене»
2сегодня, 08:37
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани
1сегодня, 08:29
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
47сегодня, 07:20
Вяльбе о санкциях Канады: «Раз внесли в список, значит, я патриот своей страны»
86сегодня, 06:15
Канада ввела санкции против Елены Вяльбе
73вчера, 18:25
«Будем еще больше расширять географию и количество видов, где наши допущены». Дегтярев назвал международные старты, на которых в 2025 году выступят россияне
9вчера, 14:14
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: Кубок России стартовал в ноябре, ЧР пройдет в марте
34вчера, 14:07
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: ЧМ пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта
69вчера, 14:07
Ииво Нисканен пропустит скиатлон на чемпионате мира в Тронхейме из-за болезни
26вчера, 10:26
Шиффрин о 100 победах на Кубке мира: «Считаю, что добилась чего-то грандиозного»
323 февраля, 19:55
Ко всем новостям
Последние новости
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32