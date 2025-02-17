Елена Вяльбе: «Оставьте Большунова в покое и дайте ему спокойно тренироваться. Сейчас никак не оцениваю его форму»

Елена Вяльбе призвала оставить Александра Большунова в покое.

Трехкратный олимпийский чемпион проводит тренировочный сбор в Италии. После возвращения в Россию он планирует выступить на чемпионате страны, который пройдет с 1 по 9 марта в Казани.

«Оставьте Большунова в покое и дайте ему спокойно тренироваться. Он приедет 1 марта, выступит, и после этого можно будет говорить, получилось ли у него хорошо подготовиться к чемпионату России или нет.

Я сейчас никак не оцениваю его форму. Мне не надо, чтобы у него хорошая форма была сегодня или неделю назад, он должен быть в хорошей готовности к 1 марта», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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