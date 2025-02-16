Большунов о победе в гонке в Италии: «Кто‑то пишет, что я прорубил окно в Европу. Все, уже проехали»
13 февраля россиянин выиграл классическую гонку на 30 км на коммерческом турнире Südtirol Moonlight Classic в Зайзер-Альме.
– Ты в шоке, какой ажиотаж создала твоя победа в гонке?
– Это сравнимо с Олимпийскими играми, многие писали, смотрели. Приходят сообщения, что в Москве где‑то на баннерах это есть. Прикольно, ха-ха. Такого давно не было. Такое бывает только после Олимпийских игр.
– Как ты себе это объясняешь?
– Потому что не было международных стартов давно, люди и болельщики все равно ждут. Не только в России, но и в мире. Когда я бежал, со старта кричали: «Александр, давай!» Когда на финиш бежал – тоже. Поддержка не только была от своих, но и от местных, кто приехал поболеть. Я не ходил как звезда. Я выполнял свою работу, пробежал гонку. Самое главное, что людям понравилось, – сказал Большунов.
– Как относиться к этой твоей победе?
– Все, уже проехали, никак не относиться. Кто‑то пишет, что я прорубил окно в Европу, кто‑то еще что‑то пишет.
– Ты к чемпионату России приедешь сильным?
– Поживем – увидим. Ждать недолго, – добавил спортсмен.
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