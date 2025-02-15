  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • В Москве появились баннеры с Александром Большуновым. Лыжник выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии
Фото
34

В Москве появились баннеры с Александром Большуновым. Лыжник выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии

Баннер с Александром Большуновым появился на здании гостиницы «Салют» в Москве.

Большое изображение лыжника размещено на Ленинском проспекте. Также баннеры с ним находятся вдоль 45-го километра МКАД. 

13 февраля Большунов выиграл масс-старт на 30 км классическим стилем в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Для него это был первый международный старт в Европе с 2022 года. 

Над фотографией Большунова размещено обращение к олимпийскому чемпиону из Норвегии Эрику Валнесу, который ранее выступил против допуска россиянина к гонке.

«Не понимаю этого совсем. <...> Cчитаю, что организаторам стоит придерживаться того, что решило сообщество, а не создавать свои правила. Жаль. Так быть не должно», – сказал Валнес.

«Валнес, вот так должно быть!» – сообщается на баннере на норвежском языке. 

ФОТО (ТАСС)

«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoАлександр Большунов
Sudtirol Moonlight Classic
logoЭрик Валнес
лыжные гонки
logoфото
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная Норвегии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
❄️ Лыжи. Кубок мира. Нисканен выиграл классическую «разделку» на 10 км, Клэбо – 2-й, Валнес – 3-й
46сегодня, 14:07
Бородавко о предложении Большунову пробежать еще две гонки в Италии: «Скорее всего, он откажется от стартов. У нас в разгаре подготовка к чемпионату России, нужно отдать приоритет ему»
1сегодня, 13:52
Светлана Журова: «Многие осуждали, зачем Большунов поехал в Европу. Кость им бросить, чтобы они немножко напряглись»
29сегодня, 12:22
❄️ Лыжи. Кубок мира. Андерссон выиграла классическую «разделку» на 10 км, Хайди Венг – 2-я, Карл – 3-я, Диггинс – 4-я
28сегодня, 11:53
Норвежская компания представит именной сыр Терезы Йохауг по случаю ЧМ-2025
2сегодня, 10:23
«Очень сильно тогда переживал». Большунов рассказал, как у него потух фонарь на ночной гонке в Италии
10сегодня, 09:01
Расписание трансляций седьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Фалуне
2сегодня, 06:09
Степанова о выступлении вице-президента США в Мюнхене: «Порадовалась точности собственного прогноза, еще три месяца назад сказала: «Меняться придется вам, европейцы!»
131вчера, 16:26
Тереза Йохауг не выступит на Кубке мира в Фалуне
14вчера, 15:07
Горные лыжи. Чемпионат мира. Хазер победил в гигантском слаломе, Тумлер – 2-й, Мейар – 3-й
5вчера, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Шлинн – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я
82 февраля, 13:12
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
вчера, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес вышел на 3-е место
212 февраля, 13:17
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова лидирует, Непряева – 2-я, Сорина и Маслакова делят 3-е место
626 января, 21:15
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 4-й
26 января, 21:11
Татьяна Тарасова: «Я буду рада за лыжников, если их допустят. Кто‑то должен показать пример. Однако я не уверена, что их допустят»
320 января, 12:32
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Рекомендуем