В Москве появились баннеры с Александром Большуновым. Лыжник выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии
Большое изображение лыжника размещено на Ленинском проспекте. Также баннеры с ним находятся вдоль 45-го километра МКАД.
13 февраля Большунов выиграл масс-старт на 30 км классическим стилем в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Для него это был первый международный старт в Европе с 2022 года.
Над фотографией Большунова размещено обращение к олимпийскому чемпиону из Норвегии Эрику Валнесу, который ранее выступил против допуска россиянина к гонке.
«Не понимаю этого совсем. <...> Cчитаю, что организаторам стоит придерживаться того, что решило сообщество, а не создавать свои правила. Жаль. Так быть не должно», – сказал Валнес.
«Валнес, вот так должно быть!» – сообщается на баннере на норвежском языке.
ФОТО (ТАСС)
«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий