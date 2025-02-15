В Москве появились баннеры с Александром Большуновым. Лыжник выиграл гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии

Баннер с Александром Большуновым появился на здании гостиницы «Салют» в Москве.

Большое изображение лыжника размещено на Ленинском проспекте. Также баннеры с ним находятся вдоль 45-го километра МКАД.

13 февраля Большунов выиграл масс-старт на 30 км классическим стилем в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в Италии. Для него это был первый международный старт в Европе с 2022 года.

Над фотографией Большунова размещено обращение к олимпийскому чемпиону из Норвегии Эрику Валнесу, который ранее выступил против допуска россиянина к гонке.

«Не понимаю этого совсем. <...> Cчитаю, что организаторам стоит придерживаться того, что решило сообщество, а не создавать свои правила. Жаль. Так быть не должно», – сказал Валнес.

«Валнес, вот так должно быть!» – сообщается на баннере на норвежском языке.

ФОТО (ТАСС)

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