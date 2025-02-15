Норвежская компания представит именной сыр Терезы Йохауг по случаю ЧМ-2025
Норвежский производитель молочной продукции Synnove Finden представит именной сыр лыжницы Терезы Йохауг.
В августе 2024 года компания договорилась о двухлетнем сотрудничестве со спортсменкой, они будут выпускать коричневый сыр (сорт брюнуст). Акция приурочена к чемпионату мира, который пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.
«Брюнуст стал моим любимым в то время, когда я росла в Далсбюгде. Поэтому возможность создать свой собственный брюнуст вместе с Synnove – это мечта, воплотившаяся в жизнь.
Я надеюсь, что брюнуст сможет стать секретным ингредиентом в борьбе за медали чемпионата мира на родной земле», – сказала Йохауг.
Йохауг 36 лет, она четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Nationen
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем