Норвежская компания представит именной сыр Терезы Йохауг по случаю ЧМ-2025

Норвежский производитель молочной продукции Synnove Finden представит именной сыр лыжницы Терезы Йохауг .

В августе 2024 года компания договорилась о двухлетнем сотрудничестве со спортсменкой, они будут выпускать коричневый сыр (сорт брюнуст). Акция приурочена к чемпионату мира, который пройдет в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

«Брюнуст стал моим любимым в то время, когда я росла в Далсбюгде. Поэтому возможность создать свой собственный брюнуст вместе с Synnove – это мечта, воплотившаяся в жизнь.

Я надеюсь, что брюнуст сможет стать секретным ингредиентом в борьбе за медали чемпионата мира на родной земле», – сказала Йохауг.

Йохауг 36 лет, она четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира.