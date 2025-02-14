Отец Большунова о гонке в Италии: «Неприятно было не увидеть российский флаг в протоколе. Не должно быть такого ущемления, спорт – это мир»
Александр Большунов стал победителем гонки Sudtirol Moonlight Classic на дистанции 30 км классическим стилем. В день старта организаторы убрали российский флаг рядом с фамилией лыжника в протоколе.
«Изначально российский флаг был, а потом смотрю в протокол после гонки – и нет. И пошли разговоры. Но это же не его решение. Как Саша сказал, Трамп разрешил, но тут, видимо, не до конца, ха-ха.
Если не смеяться, то в в каждой шутке есть доля правды. Если бы Трамп сказал флаг вернуть, все было бы нормально. Сами понимаете, политика и спорт – вещи несовместимые. Но, к сожалению, на сегодняшний день происходит так.
Вопрос возвращения флага должен не спортсмен решать. Спортсмен должен делать свою работу. Как и мы выходим на рабочие места, а за нас все решает выше начальство. Глупо даже об этом разговаривать.
Понятно, что неприятно было не увидеть флаг в протоколе. И это необъяснимо. Каждый человек живет в своей стране – кто‑то в России, кто-то еще где-то. И не должно быть такого ущемления по отношению к кому бы то ни было. А здесь то одно, то второе. Лишь бы повод найти. Нельзя так. Спорт – это мир», – сказал Александр Большунов-старший.
Первая международная гонка Большунова за 3 года! Выиграл в темноте и пошутил о Трампе
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