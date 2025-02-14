Отец Большунова: «У Александра все нормально, физическая форма нормальная. Он под нагрузками, готовится к другим стартам»
Накануне трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл масс-старт на 30 км Sudtirol Moonlight Classic в итальянском Сейзер-Альм. Он выступил в международной гонке в Европе впервые с марта 2022 года.
«Все нормально у Александра! Физическая форма у него тоже нормальная. Александр под нагрузками. Он тренируется к другим стартам. Просто есть возможность участвовать. Так что здесь о форме говорить не стоит.
Он к этому старту не готовился. Просто делает свою работу. По возможности выступил. И все. О планах по выступлению на следующих стартах не знаю. А о чем не знаю, о том не говорю», – сказал Александр Большунов-старший.
Он отметил, что в Италии к лыжнику относились хорошо.
«Нормально! О чем здесь может идти речь. Если, допустим, даже у нас в России относятся к нему нормально – так же воспринимают и победы, и поражения.
А те, кто негативно относятся, везде есть, к сожалению, а может, к счастью. Так что ничего страшного», – приводит слова Большунова-старшего «Спорт-Экспресс».
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