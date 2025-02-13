Пеллегрино о допуске Большунова к гонке: «Считаю, что спортсмены из всех стран должны иметь возможность соревноваться. Спорт должен объединять людей»
Федерико Пеллегрино высказался о допуске российских спортсменов к турнирам.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов сегодня выиграл масс-старт на 30 км в рамках соревнований Sudtirol Moonlight Classic в итальянском Сейзер Альм.
Большунов участвовал в гонке под нейтральным флагом. Гонка проходила не под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), к турнирам которой россияне не допускаются.
«Как я и говорил с самого начала, я считаю, что спортсмены из всех стран должны иметь возможность соревноваться, потому что спорт должен объединять людей.
Я надеюсь, что боевые действия закончатся как можно скорее. Это позволит россиянам снова выступать на лыжных трассах, что, несомненно, повысит уровень соревнований по сравнению с нынешним», – сказал двукратный призер Олимпийских игр в интервью NRK.
Опубликовано: Полина Лоцик
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