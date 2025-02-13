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Горные лыжи. Чемпионат мира. Бриньоне победила в супергиганте, Робинсон – 2-я, Молтзан – 3-я

Федерика Бриньоне победила в супергиганте на чемпионате мира по горным лыжам.

Чемпионат мира по горным лыжам

Заальбах, Австрия

Женщины

Супергигант

1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.10,44

2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,90

3. Пола Молтзан (США) – 2,62

4. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 2,63

5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 2,68

6. Сара Хектор (Швеция) – 2,88

7. Лара Кольтури (Албания) – 3,50

8. Зринка Лютич (Хорватия) – 3,54

9. Лена Дюрр (Германия) – 3,56

10. Бритт Ричардсон (Канада) – 3,89

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
горные лыжи
logoчемпионат мира
результаты
Пола Молтзан
Федерика Бриньоне
сборная Новой Зеландии жен
Элис Робинсон
logoсборная США жен
logoсборная Италии жен
Лена Дюрр
Лара Кольтури
сборная Албании жен
logoЛара Гут-Бехрами
Теа Луиза Стьернесунн
Сара Хектор
Зринка Лютич
сборная Норвегии (горные лыжи)
logoсборная Швеции жен
logoсборная Канады жен
Бритт Ричардсон
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