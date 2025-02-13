Горные лыжи. Чемпионат мира. Бриньоне победила в супергиганте, Робинсон – 2-я, Молтзан – 3-я

Федерика Бриньоне победила в супергиганте на чемпионате мира по горным лыжам.

Чемпионат мира по горным лыжам Заальбах, Австрия Женщины Супергигант 1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.10,44 2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,90 3. Пола Молтзан (США) – 2,62 4. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 2,63 5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 2,68 6. Сара Хектор (Швеция) – 2,88 7. Лара Кольтури (Албания) – 3,50 8. Зринка Лютич (Хорватия) – 3,54 9. Лена Дюрр (Германия) – 3,56 10. Бритт Ричардсон (Канада) – 3,89