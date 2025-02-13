Горные лыжи. Чемпионат мира. Бриньоне победила в супергиганте, Робинсон – 2-я, Молтзан – 3-я
Федерика Бриньоне победила в супергиганте на чемпионате мира по горным лыжам.
Чемпионат мира по горным лыжам
Заальбах, Австрия
Женщины
Супергигант
1. Федерика Бриньоне (Италия) – 1.10,44
2. Элис Робинсон (Новая Зеландия) – 0,90
3. Пола Молтзан (США) – 2,62
4. Теа Луиза Стьернесунн (Норвегия) – 2,63
5. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 2,68
6. Сара Хектор (Швеция) – 2,88
7. Лара Кольтури (Албания) – 3,50
8. Зринка Лютич (Хорватия) – 3,54
9. Лена Дюрр (Германия) – 3,56
10. Бритт Ричардсон (Канада) – 3,89
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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