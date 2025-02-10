Вяльбе об участии Большунова в международной гонке в Италии: «Если есть такая возможность, то почему от нее надо отказываться?»
Вяльбе прокомментировала новость об участии Большунова в международной гонке.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов вошел в список участников лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдет 13 февраля в Италии.
Лыжник заявлен на дистанции 30 км и указан в списке с российским флагом. В конце января сообщалось, что Большунов проводит тренировочный сбор в Европе по индивидуальному плану.
«Александр тренируется и соревнуется, как это делал ранее. В рамках подготовки к чемпионату России и к дальнейшим национальным соревнованиям он будет участвовать в данной гонке.
Если есть такая возможность, то почему от нее надо отказываться? Сейчас Александр чувствует себя хорошо», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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