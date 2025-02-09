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Прыжки с трамплина. Кубок мира. Сборная Германии победила в миксте, Норвегия – 2-я, Австрия – 3-я

Сборная Германии победила в миксте на Кубке мира по прыжкам с трамплина.

За команду выступали Агнес Райш, Филипп Раймунд, Селина Фрайтаг и Андреас Веллингер. 

Прыжки с трамплина 

Кубок мира

Лейк-Плэсид, США

Смешанные команды

1. Германия – 963,6 очка

2. Норвегия – 950,8 

3. Австрия – 941,8 

4. Словения – 877,9 

5. США – 793,2 

6. Финляндия – 750,5 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Андреас Веллингер
Филипп Раймунд
Селина Фрайтаг
logoсборная Германии (прыжки с трамплина)
logoсборная Финляндии (прыжки с трамплина)
прыжки с трамплина
logoсборная США
результаты
logoсборная Словении (прыжки с трамплина)
logoКубок мира
logoсборная Австрии (прыжки с трамплина)
logoсборная Норвегии (прыжки с трамплина)
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