Прыжки с трамплина. Кубок мира. Сборная Германии победила в миксте, Норвегия – 2-я, Австрия – 3-я
Сборная Германии победила в миксте на Кубке мира по прыжкам с трамплина.
За команду выступали Агнес Райш, Филипп Раймунд, Селина Фрайтаг и Андреас Веллингер.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Лейк-Плэсид, США
Смешанные команды
1. Германия – 963,6 очка
2. Норвегия – 950,8
3. Австрия – 941,8
4. Словения – 877,9
5. США – 793,2
6. Финляндия – 750,5
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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