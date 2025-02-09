Прыжки с трамплина. Кубок мира. Сборная Германии победила в миксте, Норвегия – 2-я, Австрия – 3-я

Сборная Германии победила в миксте на Кубке мира по прыжкам с трамплина.

За команду выступали Агнес Райш, Филипп Раймунд, Селина Фрайтаг и Андреас Веллингер. Прыжки с трамплина Кубок мира Лейк-Плэсид, США Смешанные команды 1. Германия – 963,6 очка 2. Норвегия – 950,8 3. Австрия – 941,8 4. Словения – 877,9 5. США – 793,2 6. Финляндия – 750,5