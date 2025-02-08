Команды Устюгова и Пантриной выиграли эстафеты на чемпионате УФО, команда Спицова – 3-я
Команда Сергея Устюгова выиграла эстафету на чемпионате УФО по лыжным гонкам.
Лыжные гонки
Чемпионат Уральского федерального округа
Тюмень
Эстафета, мужчины
1. ХМАО-Югра-1 (Матвей Кетов, Рифат Сафиуллин, Павел Вернигора, Сергей Устюгов) – 1:16.58,1
2. Свердловская область-1 (Сергей Лушников, Кирилл Долгушев, Андрей Лобода, Максим Сысолятин) – 1.33,8
3. Тюменская область-1 (Александр Дельцов, Андрей Поздеев, Владислав Литвиненко, Денис Спицов) – 1.42,9
Эстафета, женщины
1. Тюменская область-1 (Анна Хоботова, Елизавета Пантрина, Алина Лягаева, Ксения Шорохова) – 1:28.59,9
2. ХМАО-Югра-1 (Анастасия Кириллова, Виталия Панкова, Алина Кудисова, Елизавета Еремеева) – 1.48,7
3. Свердловская область-1 (Мария Крамаренко, Наталья Крамаренко, Валерия Полякова, Анна Хадарченко) – 2.50,0
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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