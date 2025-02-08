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Клэбо перестал пить свекольный сок: «Больше не могу, он ужасен. У меня получалось быстро бегать на лыжах и без него»

Йоханнес Клэбо рассказал, что перестал пить свекольный сок.

Норвежский лыжник употреблял этот напиток на протяжении нескольких лет, так как он способствует усвоению кислорода.

«Я выпил так много свекольного сока, что больше уже не могу. Он ужасен.

У меня получалось быстро бегать на лыжах и без него. Это вопрос личных предпочтений. И я полностью с этим покончил», – сказал пятикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Клэбо.

Свекольный сок повышает выносливость и позволяет улучшить результаты в циклических видах спорта – так ли это?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
logoЙоханнес Клэбо
logoсборная Норвегии
лыжные гонки
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