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Путин о «Лыжне России»: «Эти масштабные соревнования давно стали большим, значимым событием зимнего физкультурного сезона»

Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей «Лыжни России».

«Дорогие друзья! Приветствую вас на массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2025».

Эти масштабные соревнования давно стали большим, значимым событием зимнего физкультурного сезона и настоящим праздником для любителей спорта разных возрастов и поколений, для дружеских команд и целых семей.

Уверен, что и нынешнее мероприятие пройдет, как всегда, на высоком организационном, творческом уровне, будет способствовать продвижению ценностей здорового, активного образа жизни и, конечно, подарит участникам и болельщикам яркие, позитивные впечатления и незабываемые эмоции.

Желаю вам успешных стартов, удачи и всего самого доброго», – говорится в телеграмме президента России, опубликованной на сайте Кремля.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт Кремля
Лыжня России
logoВладимир Путин
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