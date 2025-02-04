Лыжи. Чемпионат мира среди молодежи. Шведы Русенберг и Гран победили в классических спринтах, дель Рио из Андорры – 2-я
Шведы Марта Русенберг и Антон Гран победили в спринтах на молодежном ЧМ по лыжам.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Скильпарио, Италия
Спринт, классический стиль
Женщины до 23 лет
1. Марта Русенберг (Швеция) – 2.59,10
2. Джина дель Рио (Андорра) – 5,14
3. Элин Хенрикссон (Швеция) – 5,95
4. Анникен Санд (Норвегия) – 8,70
5. Мария Меллинг (Норвегия) – 9,64
6. Надин Лоран (Италия) – 11,61
Мужчины до 23 лет
1. Антон Гран (Швеция) – 2.37,79
2. Монс Скоглунд (Швеция) – 0,65
3. Йорген Шельберг (Норвегия) – 0,67
4. Иржи Туз (Чехия) – 1,95
5. Элиас Кек (Германия) – 1,99
6. Иван Эссоннье (Франция) – 3,64
Опубликовала: Анна Лаптева
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