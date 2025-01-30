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Крянин об Устюгове: «Перед ним поставлена задача на чемпионате России – завоевать медали в личных дисциплинах. На какой дистанции – он решает сам»

Сергею Устюгову и его группе поставили задачу взять медали на чемпионате России.

Об этом сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Олимпийский чемпион Устюгов выступает за Ханты-Мансийский автономный округ, в группу спортсмена также входят Рифат Сафиуллин, Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов. 

«У Сергея Устюгова и его группы задача – завоевать медали для региона в командных дисциплинах в ходе чемпионата России. Спортсмены настроены на победу и Сергей там основной мотиватор.

Будем ждать, что они выполнят задачу и попадут в тройку сильнейших в ходе забегов. Кроме того, Сергей решает и свою личную задачу, которая перед ним поставлена на чемпионате России, – завоевать медали в личных дисциплинах, на какой дистанции – он решает сам.

Но, думаю, он во всех дисциплинах будет пробовать бежать на победу, если будет в хорошей форме и не возникнет проблем со здоровьем», – рассказал Крянин.

В декабре 32-летний Устюгов занимал второе место в спринте на этапе Кубка России в Чусовом.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Сергей Крянин
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoСергей Устюгов
ФЛГР
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