Крянин об Устюгове: «Перед ним поставлена задача на чемпионате России – завоевать медали в личных дисциплинах. На какой дистанции – он решает сам»
Об этом сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.
Олимпийский чемпион Устюгов выступает за Ханты-Мансийский автономный округ, в группу спортсмена также входят Рифат Сафиуллин, Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов.
«У Сергея Устюгова и его группы задача – завоевать медали для региона в командных дисциплинах в ходе чемпионата России. Спортсмены настроены на победу и Сергей там основной мотиватор.
Будем ждать, что они выполнят задачу и попадут в тройку сильнейших в ходе забегов. Кроме того, Сергей решает и свою личную задачу, которая перед ним поставлена на чемпионате России, – завоевать медали в личных дисциплинах, на какой дистанции – он решает сам.
Но, думаю, он во всех дисциплинах будет пробовать бежать на победу, если будет в хорошей форме и не возникнет проблем со здоровьем», – рассказал Крянин.
В декабре 32-летний Устюгов занимал второе место в спринте на этапе Кубка России в Чусовом.
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