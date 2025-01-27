Анастасия Фалеева: «Не общаюсь с журналистами до гонок. У меня какая‑то психологическая травма по этому поводу»

Анастасия Фалеева рассказала, что не общается с журналистами перед гонками.

– Вы лидер спринтерского зачета Кубка России, почти все гонки выиграли. Перед стартом гонок это не давит?

– На меня больше давили сотрудники «Матч ТВ», которые перед спринтом просили записать интервью. Говорили: «Эй, давай запишемся, ты же лидер!»

Говорила себе «нет», думала, что сглазят. Правда, не общаюсь до гонок, у меня какая-то психологическая травма по этому поводу. Но в итоге выходила на гонку и делала свою работу, пыталась ее делать максимально качественно.

– Какая задача на сезон? Сохранить красную майку?

– Безусловно.

– Молодые спортсменки очень медийные. Это круто. Вам эта история мешает или к этому нормально относитесь?

– Я вполне хорошо к этому отношусь. Я бы тоже, наверное, делилась бы с аудиторией, но иногда ты в таком загрузе находишься, что тебе немного не до этого. Хочется больше отдохнуть и восстановиться. Много времени занимает массаж, восстановление, подготовка к гонкам и прочее, – сказала лыжница в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».