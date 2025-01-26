Татьяна Сорина: «До последнего думала, что мы идем по нулям с Терентьевой – на верхушке я секунду выигрывала, а на финише 4 проиграла. Может, неправильно подсказали»
Татьяна Сорина заявила о накопившейся усталости после «разделки» на Кубке России.
Лыжная гонка на 10 км классикой прошла на этапе в Ижевске. Наталья Терентьева одержала победу, Сорина финишировала второй (+4,1 секунды), Арина Каличева – третьей (+15,8).
«Немного прохладно, было тяжело именно работать, не было резкости. Может быть, уже усталость накопилась, и финиш у меня не получилось отработать.
Вели меня только на одном участке, поэтому по факту только два раза подсказывали, и удалось добавить именно на подъемной части. Середина круга – там подъемы идут, а под финиш уже километровая равнина.
Я до последнего думала, что мы идем по нулям с Терентьевой, потому что еще на верхушке я секунду выигрывала, а на финише четыре проиграла. Может, неправильно подсказали», – сказала олимпийская чемпионка Сорина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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