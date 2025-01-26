Татьяна Сорина: «До последнего думала, что мы идем по нулям с Терентьевой – на верхушке я секунду выигрывала, а на финише 4 проиграла. Может, неправильно подсказали»

Татьяна Сорина заявила о накопившейся усталости после «разделки» на Кубке России.

Лыжная гонка на 10 км классикой прошла на этапе в Ижевске. Наталья Терентьева одержала победу, Сорина финишировала второй (+4,1 секунды), Арина Каличева – третьей (+15,8).

«Немного прохладно, было тяжело именно работать, не было резкости. Может быть, уже усталость накопилась, и финиш у меня не получилось отработать.

Вели меня только на одном участке, поэтому по факту только два раза подсказывали, и удалось добавить именно на подъемной части. Середина круга – там подъемы идут, а под финиш уже километровая равнина.

Я до последнего думала, что мы идем по нулям с Терентьевой, потому что еще на верхушке я секунду выигрывала, а на финише четыре проиграла. Может, неправильно подсказали», – сказала олимпийская чемпионка Сорина .