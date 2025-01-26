Терентьева о возможном допуске на турниры FIS: «Именно сейчас мне там нечего делать. Я не готова, не боеспособна»

Лыжница Наталья Терентьева считает, что ей рано возвращаться на мировую арену.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян на соревнования в нейтральном статусе.

«Именно сейчас мне там нечего делать. Я не готова, я не боеспособна. Дальше – что будет, то будет. Здесь и сейчас я нахожусь там, где и должна находиться», – сказала олимпийская чемпионка Терентьева .

Россияне отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. Терентьева в конце 2024-го вернулась к выступлениям на внутренних стартах после рождения ребенка.

«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших