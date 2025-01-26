Терентьева о возможном допуске на турниры FIS: «Именно сейчас мне там нечего делать. Я не готова, не боеспособна»
Лыжница Наталья Терентьева считает, что ей рано возвращаться на мировую арену.
Ранее глава Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш выступил за допуск россиян на соревнования в нейтральном статусе.
«Именно сейчас мне там нечего делать. Я не готова, я не боеспособна. Дальше – что будет, то будет. Здесь и сейчас я нахожусь там, где и должна находиться», – сказала олимпийская чемпионка Терентьева.
Россияне отстранены от соревнований под эгидой FIS с 2022 года. Терентьева в конце 2024-го вернулась к выступлениям на внутренних стартах после рождения ребенка.
«Спортсмены не ответственны за то, где родились». Босс мировых лыж заговорил о допуске наших
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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