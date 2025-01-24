Пинтуро упал в супергиганте на этапе Кубка мира в Кицбюэле. Его эвакуировали на вертолете

Алексиса Пинтуро эвакуировали на вертолете после падения на Кубке мира в Кицбюэле.

Сегодня на этапе Кубка мира в Кицбюэле проходит мужской супергигант.

Французский горнолыжник Алексис Пинтуро упал во время гонки, его эвакуировали на вертолете. То же самое случилось с его соотечественником Флорианом Лорио.

На том же повороте упали австриец Лукас Фойрштайн и итальянец Доминик Парис , но они поднялись на ноги самостоятельно.