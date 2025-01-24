Пинтуро упал в супергиганте на этапе Кубка мира в Кицбюэле. Его эвакуировали на вертолете
Алексиса Пинтуро эвакуировали на вертолете после падения на Кубке мира в Кицбюэле.
Сегодня на этапе Кубка мира в Кицбюэле проходит мужской супергигант.
Французский горнолыжник Алексис Пинтуро упал во время гонки, его эвакуировали на вертолете. То же самое случилось с его соотечественником Флорианом Лорио.
На том же повороте упали австриец Лукас Фойрштайн и итальянец Доминик Парис, но они поднялись на ноги самостоятельно.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
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