Егор Сорин: «Все ждут Большунова на старте, ждут его в лучших кондициях и хотят с ним конкурировать. Он поднимает планку уровня соревнований»
– Как вы оцените внутреннюю конкуренцию у мужчин? Отдельной строкой, пожалуй, стоит выделить противостояние Сергея Ардашева и Савелия Коростелева.
– Безусловно, когда есть такая внутренняя конкуренция, это работает всем на пользу, другие ребята следом подтягиваются. У нас сейчас средний уровень очень высокий. Взять практически любого из топ-6 наших гонок и привезти его на Кубок мира – и каждый из них будет способен бороться за десятку сильнейших. Я не преувеличиваю, каждый из них.
Будут, конечно, и те, кто сможет бороться за топ-3. Когда нет больших разрывов, с одной стороны, это хорошо, если говорить про общий уровень лыж в стране. С другой – от лидера ждешь особенных результатов.
А так конкуренция важна, она дает мотивацию. Жаль, к слову, что пока не все получается у Александра Большунова. Все его ждут на старте, ждут его в лучших кондициях и хотят с ним конкурировать. Он поднимает планку уровня соревнований.
– Из ваших слов следует мысль, что текущий сезон получается более интересным, чем предыдущий, когда доминировал Большунов. Это так?
– Нет, по крайней мере, я такого не говорил. У нас и в прошлом году средний уровень был очень высокий. Конечно, Большунов выделялся среди остальных, он выигрывал гонку за гонкой.
Но он не выигрывал очень много, буквально две-три гонки были, в которых у него были большие отрывы. Все остальные он выигрывал в борьбе. И сейчас эта борьба тоже есть. Так что и прошлый, и этот сезоны показывают, что внутренняя конкуренция, внутренний уровень в сборной растут, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.
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