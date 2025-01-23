Егор Сорин: «Все ждут Большунова на старте, ждут его в лучших кондициях и хотят с ним конкурировать. Он поднимает планку уровня соревнований»

Егор Сорин заявил, что лыжники ждут хороших выступлений Большунова.

– Как вы оцените внутреннюю конкуренцию у мужчин? Отдельной строкой, пожалуй, стоит выделить противостояние Сергея Ардашева и Савелия Коростелева.

– Безусловно, когда есть такая внутренняя конкуренция, это работает всем на пользу, другие ребята следом подтягиваются. У нас сейчас средний уровень очень высокий. Взять практически любого из топ-6 наших гонок и привезти его на Кубок мира – и каждый из них будет способен бороться за десятку сильнейших. Я не преувеличиваю, каждый из них.

Будут, конечно, и те, кто сможет бороться за топ-3. Когда нет больших разрывов, с одной стороны, это хорошо, если говорить про общий уровень лыж в стране. С другой – от лидера ждешь особенных результатов.

А так конкуренция важна, она дает мотивацию. Жаль, к слову, что пока не все получается у Александра Большунова . Все его ждут на старте, ждут его в лучших кондициях и хотят с ним конкурировать. Он поднимает планку уровня соревнований.

– Из ваших слов следует мысль, что текущий сезон получается более интересным, чем предыдущий, когда доминировал Большунов. Это так?

– Нет, по крайней мере, я такого не говорил. У нас и в прошлом году средний уровень был очень высокий. Конечно, Большунов выделялся среди остальных, он выигрывал гонку за гонкой.

Но он не выигрывал очень много, буквально две-три гонки были, в которых у него были большие отрывы. Все остальные он выигрывал в борьбе. И сейчас эта борьба тоже есть. Так что и прошлый, и этот сезоны показывают, что внутренняя конкуренция, внутренний уровень в сборной растут, – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

Большунов снял лыжи еще до финиша: заканчивал гонку пешком – досада из-за падения