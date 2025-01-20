Елена Вяльбе: «Если мы не говорим о контактах с руководством FIS, не значит, что их нет»

Елена Вяльбе рассказала о контактах ФЛГР с Международной федерацией лыжных видов.

Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года.

«Если мы не говорим о контактах с руководством FIS, не значит, что их нет.

Кто-то думает, что мы ничего не делаем, пускай. Вопрос всегда в итоговом результате», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.