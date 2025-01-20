Елена Вяльбе: «Если мы не говорим о контактах с руководством FIS, не значит, что их нет»
Елена Вяльбе рассказала о контактах ФЛГР с Международной федерацией лыжных видов.
Российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой FIS с марта 2022 года.
«Если мы не говорим о контактах с руководством FIS, не значит, что их нет.
Кто-то думает, что мы ничего не делаем, пускай. Вопрос всегда в итоговом результате», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем