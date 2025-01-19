  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Петтер Нортуг о завершении карьеры Бо: «Йоханнесу знать лучше. Если он принял такое решение, значит, оно верное»
0

Петтер Нортуг о завершении карьеры Бо: «Йоханнесу знать лучше. Если он принял такое решение, значит, оно верное»

Петтер Нортуг оценил решение Йоханнеса Бо завершить карьеру.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.

«Йоханнесу знать лучше, и, если он принял такое решение, значит, оно верное. Он один из лучших биатлонистов в истории. Он может заслуженно закинуть ноги вверх.

У него была фантастическая карьера. Но мне кажется, что я немного видел это в нем. Бывает такое, что в конце концов чаша переполняется, и «стоп» наступает очень быстро. Хорошо, что он это не усугубляет», – сказал двукратный олимпийский чемпион по лыжам.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
logoсборная Норвегии
logoЙоханнес Бо
logoПеттер Нортуг
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Я что-то умею». Норвежский биатлонист не попал даже в резерв, но поедет на... лыжный Кубок мира
144 декабря 2024, 13:40
«Лучше быть хвастливым биатлонистом, чем лыжником». Разговор-перестрелка Бо и Клэбо
4910 февраля 2024, 11:55
Йоханнес Бо: «У лучших лыжников есть чему поучиться. Поромаа к ним не относится»
134 января 2024, 18:52
Рекомендуем
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Гульберг, Нисканен, Валнес, Крюгер, Лапалю, Ангер, Андерсен выступят в классическом масс-старте на 20 км
3вчера, 21:09
Лыжи. Кубок мира. Шлинн, Карл, Нисканен, Андерссон, Карлссон, Штадлобер, Сундлинг пробегут классический масс-старт на 20 км
7вчера, 20:55
Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Мальцев, Семиков, Спицов, Червоткин пробегут скиатлон
4вчера, 20:44
Лыжи. Кубок России. Смирнова, Пеклецова, Каличева, Горбунова, Никитина, Сорина, Кулешова выступят в скиатлоне
2вчера, 20:31
Российский лыжник-любитель Худиев выиграл марафон в Швейцарии, но его дисквалифицировали из-за фтора
50вчера, 16:29
❄️ Лыжи. Кубок мира. Ангер победил в классическом спринте, Эвенсен – 2-й, Валнес – 3-й
38вчера, 15:33
❄️ Лыжи. Кубок мира. Шистад победила в классическом спринте, Далквист – 2-я, Сундлинг – 3-я
39вчера, 15:10
Горные лыжи. Кубок мира. Одерматт выиграл скоростной спуск, фон Алльмен – 2-й, Хробат – 3-й
вчера, 14:31
«Большунов постепенно возвращается. Третье место – неплохой результат». Бородавко о результатах лыжника
2вчера, 14:27
Лыжи. Чемпионат Норвегии. Йохауг и Амундсен победили в скиатлоне, Хайди Венг и Хольбек – 2-е, Фоснес – 3-я, Ниенге – 10-й, Иверсен – 18-й, Петтер Нортуг – 36-й
11вчера, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс продолжает лидировать, Карл вышла на 2-е место, Йохауг – 3-я
6вчера, 16:13
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер вышел на 2-е место, Валнес – на 3-е
18вчера, 16:10
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Фалеева вышла на 3-е место
6вчера, 11:40
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев продолжает лидировать, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 5-й
вчера, 11:35
Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
13 января, 13:26
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Рекомендуем