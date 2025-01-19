Петтер Нортуг о завершении карьеры Бо: «Йоханнесу знать лучше. Если он принял такое решение, значит, оно верное»

Петтер Нортуг оценил решение Йоханнеса Бо завершить карьеру.

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.

«Йоханнесу знать лучше, и, если он принял такое решение, значит, оно верное. Он один из лучших биатлонистов в истории. Он может заслуженно закинуть ноги вверх.

У него была фантастическая карьера. Но мне кажется, что я немного видел это в нем. Бывает такое, что в конце концов чаша переполняется, и «стоп» наступает очень быстро. Хорошо, что он это не усугубляет», – сказал двукратный олимпийский чемпион по лыжам.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!