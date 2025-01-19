Петтер Нортуг о завершении карьеры Бо: «Йоханнесу знать лучше. Если он принял такое решение, значит, оно верное»
Петтер Нортуг оценил решение Йоханнеса Бо завершить карьеру.
Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону объявил, что уйдет из спорта после текущего сезона.
«Йоханнесу знать лучше, и, если он принял такое решение, значит, оно верное. Он один из лучших биатлонистов в истории. Он может заслуженно закинуть ноги вверх.
У него была фантастическая карьера. Но мне кажется, что я немного видел это в нем. Бывает такое, что в конце концов чаша переполняется, и «стоп» наступает очень быстро. Хорошо, что он это не усугубляет», – сказал двукратный олимпийский чемпион по лыжам.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: NRK
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем