Йоханнес Бо: «У лучших лыжников есть чему поучиться. Поромаа к ним не относится»

Йоханнес Бо ответил на слова Поромаа, заявившего, что его раздражает биатлон.

«Биатлонистов я мог бы сравнить с охранниками, которые мечтали стать полицейскими, но не смогли. Для меня этот спорт однозначно искусственный и безвкусный», – заявил призер ЧМ-2023 по лыжным гонкам швед .

– Мы все разные и любим смотреть разные виды спорта. Это относится и ко мне. Есть виды спорта, которые мне нравятся больше, чем другие. В этом нет ничего экстраординарного.

– Тебе нравится смотреть лыжные гонки?

– Да, я смотрю лыжные гонки, когда есть время. Мне нравится наблюдать за Клэбо и остальными норвежцами. Многие из них быстро бегут на лыжах, и ясно, что у лучших есть чему поучиться. Поромаа к ним не относится, – сказал Бо со смехом.