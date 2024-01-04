Йоханнес Бо: «У лучших лыжников есть чему поучиться. Поромаа к ним не относится»

Теги сборная Норвегии лыжные гонки сборная Норвегии сборная Швеции Йоханнес Бо Вильям Поромаа Биатлон

Йоханнес Бо ответил на слова Поромаа, заявившего, что его раздражает биатлон.

«Биатлонистов я мог бы сравнить с охранниками, которые мечтали стать полицейскими, но не смогли. Для меня этот спорт однозначно искусственный и безвкусный», – заявил призер ЧМ-2023 по лыжным гонкам швед Вильям Поромаа.

– Мы все разные и любим смотреть разные виды спорта. Это относится и ко мне. Есть виды спорта, которые мне нравятся больше, чем другие. В этом нет ничего экстраординарного.

– Тебе нравится смотреть лыжные гонки?

– Да, я смотрю лыжные гонки, когда есть время. Мне нравится наблюдать за Клэбо и остальными норвежцами. Многие из них быстро бегут на лыжах, и ясно, что у лучших есть чему поучиться. Поромаа к ним не относится, – сказал Бо со смехом.

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3 комментария
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Коротко и по делу. Поромаа в подающих надежды очевидно засиделся, вот и язык зачесался.
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Как тут не поддержать Йоху!👍
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Неудачник сморозил бред....и прославился ....кто о нем хоть слышал???
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