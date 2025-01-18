Российский лыжник-любитель Худиев выиграл марафон в Швейцарии, но его дисквалифицировали из-за фтора
Российского лыжника-любителя дисквалифицировали из-за смазки с фтором.
Российский лыжник Омар Худиев одержал победу на любительском марафоне La Diagonela в Швейцарии, но его результат аннулировали из-за использования фтора для подготовки лыж.
«Как прошла La Diagonela, спросите вы? Отвечаю: я выиграл, но меня отправили на последнее место 😃. Увы, у лидера даже по любителям взяли лыжи на пробу фтора. Конечно, лыжи я не обесфторивал. И бежал на фторе», – написал Худиев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Омара Худиева
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