Российский лыжник-любитель Худиев выиграл марафон в Швейцарии, но его дисквалифицировали из-за фтора

Российского лыжника-любителя дисквалифицировали из-за смазки с фтором.

Российский лыжник Омар Худиев одержал победу на любительском марафоне La Diagonela в Швейцарии, но его результат аннулировали из-за использования фтора для подготовки лыж.

«Как прошла La Diagonela, спросите вы? Отвечаю: я выиграл, но меня отправили на последнее место 😃. Увы, у лидера даже по любителям взяли лыжи на пробу фтора. Конечно, лыжи я не обесфторивал. И бежал на фторе», – написал Худиев.