Горные лыжи. Кубок мира. Годжа победила в скоростном спуске, Кайса Ли – 2-я, Бриньоне – 3-я
София Годжа выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира по горным лыжам.
Горные лыжи
Кубок мира
Кортина-д’Ампеццо, Италия
Женщины
Скоростной спуск
1. София Годжа (Италия) – 1.33,95
2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,42
3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,55
4. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,72
5. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,75
6. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,79
7. Жаклин Уиллс (США) – 0,99
8. Эстер Ледецка (Чехия) – 1,01
Результаты обновляются.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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