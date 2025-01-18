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Горные лыжи. Кубок мира. Годжа победила в скоростном спуске, Кайса Ли – 2-я, Бриньоне – 3-я

София Годжа выиграла скоростной спуск на этапе Кубка мира по горным лыжам.

Горные лыжи

Кубок мира

Кортина-д’Ампеццо, Италия

Женщины

Скоростной спуск

1. София Годжа (Италия) – 1.33,95

2. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,42

3. Федерика Бриньоне (Италия) – 0,55

4. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 0,72

5. Коринн Сутер (Швейцария) – 0,75

6. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,79

7. Жаклин Уиллс (США) – 0,99

8. Эстер Ледецка (Чехия) – 1,01

Результаты обновляются.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Кайса Викхофф Ли
горные лыжи
logoКубок мира
Федерика Бриньоне
София Годжа
результаты
скоростной спуск (жен)
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Коринн Сутер
сборная Чехии жен
сборная Норвегии (горные лыжи)
Корнелия Хюттер
Жаклин Уиллс
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