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Лыжи. Чемпионат Норвегии. Йохауг победила в скиатлоне, Хайди Венг – 2-я, Фоснес – 3-я, мужчины пробегут гонку

Тереза Йохауг выиграла скиатлон на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Госбю

20 км, скиатлон

Женщины

1. Тереза Йохауг – 55.17,6

2. Хайди Венг – 1.16,0

3. Кристин Фоснес – 2.21,6

4. Нура Саннесс – 2.24,2

5. Хелене Марие Фоссесхольм – 2.38,0

6. Анне Кьерсти Калво – 2.40,6

7. Силье Теодорсен – 2.43,8

8. Ева Ингебригтсен – 2.53,6

9. Марен Вангенстен – 3.34,8

10. Марте Сконес – 3.59,7

Мужчины

15:00 по московскому времени.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Норвегии жен
чемпионат Норвегии
logoМарте Сконес
logoХелене Марие Фоссесхолм
Марен Вангенстен
Силье Теодорсен
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logoХайди Венг
logoТереза Йохауг
logoАнне Кьерсти Калво
Кристин Фоснес
Нура Саннесс
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