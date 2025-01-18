Лыжи. Чемпионат Норвегии. Йохауг победила в скиатлоне, Хайди Венг – 2-я, Фоснес – 3-я, мужчины пробегут гонку
Тереза Йохауг выиграла скиатлон на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам.
Лыжные гонки
Госбю
20 км, скиатлон
Женщины
1. Тереза Йохауг – 55.17,6
2. Хайди Венг – 1.16,0
3. Кристин Фоснес – 2.21,6
4. Нура Саннесс – 2.24,2
5. Хелене Марие Фоссесхольм – 2.38,0
6. Анне Кьерсти Калво – 2.40,6
7. Силье Теодорсен – 2.43,8
8. Ева Ингебригтсен – 2.53,6
9. Марен Вангенстен – 3.34,8
10. Марте Сконес – 3.59,7
Мужчины
15:00 по московскому времени.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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