«Катастрофа для норвежских лыжных гонок». Глава оргкомитета чемпионата Норвегии о решении Клэбо пропустить турнир

Йоханнес Клэбо не выступит на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам.

Решение пятикратного олимпийского чемпиона пропустить турнир вызвало негативную реакцию главы оргкомитета ЧН Гудбранда Скраастада.

«Он мог бы выступить хотя бы в классической «разделке» на 10 км. Это катастрофа для норвежских лыжных гонок.

Лыжный спорт нуждается в пополнении новыми кадрами. Молодежь хочет видеть видеть лучших, тех, кто является образцом для подражания. А Клэбо не может пробежать ни одной гонки на национальном чемпионате.

Я считаю, что это неприемлемо и неуважительно по отношению к норвежским лыжам. Нам нужно продвигать лыжные гонки, но трудно делать это без лучших», – сказал Скраастад.

«Могу подтвердить, что Йоханнес не поедет на норвежский чемпионат. Он недостаточно восстановился после «Тур де Ски». Мы не будем комментировать высказывания о его неучастии в гонках», – заявил советник Клэбо по СМИ Лассе Гимнес.

Чемпионат Норвегии пройдёт с 15 по 19 января.