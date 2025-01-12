«Катастрофа для норвежских лыжных гонок». Глава оргкомитета чемпионата Норвегии о решении Клэбо пропустить турнир
Решение пятикратного олимпийского чемпиона пропустить турнир вызвало негативную реакцию главы оргкомитета ЧН Гудбранда Скраастада.
«Он мог бы выступить хотя бы в классической «разделке» на 10 км. Это катастрофа для норвежских лыжных гонок.
Лыжный спорт нуждается в пополнении новыми кадрами. Молодежь хочет видеть видеть лучших, тех, кто является образцом для подражания. А Клэбо не может пробежать ни одной гонки на национальном чемпионате.
Я считаю, что это неприемлемо и неуважительно по отношению к норвежским лыжам. Нам нужно продвигать лыжные гонки, но трудно делать это без лучших», – сказал Скраастад.
«Могу подтвердить, что Йоханнес не поедет на норвежский чемпионат. Он недостаточно восстановился после «Тур де Ски». Мы не будем комментировать высказывания о его неучастии в гонках», – заявил советник Клэбо по СМИ Лассе Гимнес.
Чемпионат Норвегии пройдёт с 15 по 19 января.
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