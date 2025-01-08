Состояние Раисы Сметаниной снова ухудшилось
Состояние экс-лыжницы Раисы Сметаниной после инсульта снова ухудшилось.
72-летняя Сметанина перенесла инсульт в начале декабря. Сейчас она находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.
«Состояние Раисы Петровны сегодня вечером снова ухудшилось. Оно остается тяжелым. Температуры нет», – сообщил источник «Матч ТВ».
Сметанина – четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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