Состояние Раисы Сметаниной снова ухудшилось

Состояние экс-лыжницы Раисы Сметаниной после инсульта снова ухудшилось.

72-летняя Сметанина перенесла инсульт в начале декабря. Сейчас она находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

«Состояние Раисы Петровны сегодня вечером снова ухудшилось. Оно остается тяжелым. Температуры нет», – сообщил источник «Матч ТВ».

Сметанина – четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.