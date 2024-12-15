Йоханнес Клэбо: «Я выбрал бы похмелье вместо того состояния, в котором проснулся сегодня. Минута отставания от Ниенге – это немало»

Йоханнес Клэбо сравнил с похмельем свое состояние перед гонкой на Кубке мира.

Сегодня норвежский лыжник финишировал пятым в классической «разделке» на 20 км на этапе в Давосе. Он уступил 1 минуту 6,7 секунды победителю – Мартину Левстрему Ниенге.

– Самочувствие сегодня как с бодуна?

– Да. Думаю, с похмельем было бы легче. Мне кажется, я выбрал бы похмелье вместо того состояния, в котором проснулся сегодня.

– Что думаешь об отставании от Ниенге?

– Минута. Это немало. На чемпионате мира мы бежим только 10 км, и до него еще далеко. Так что все наверняка будет в порядке.

– У тебя нет побед в дистанционных гонках в этом сезоне. Это тебя мучает?

– Нет, никоим образом.

– Почему?

– Я все время повторяю, и, возможно, всем это уже надоело, что есть только шесть гонок, которые что-то значат. И ради этого я работаю.

– Иверсен говорит, что тебе это не нравится...

– Эмиль на меня плохо влияет. Я живу с ним в комнате уже неделю, и очень сложно быть в настроении, когда он рядом. Мы все выходные друг друга доставали, так что сейчас будет хорошо сделать небольшую паузу, – сказал Клэбо с улыбкой.