Йоханнес Клэбо: «Я выбрал бы похмелье вместо того состояния, в котором проснулся сегодня. Минута отставания от Ниенге – это немало»
Сегодня норвежский лыжник финишировал пятым в классической «разделке» на 20 км на этапе в Давосе. Он уступил 1 минуту 6,7 секунды победителю – Мартину Левстрему Ниенге.
– Самочувствие сегодня как с бодуна?
– Да. Думаю, с похмельем было бы легче. Мне кажется, я выбрал бы похмелье вместо того состояния, в котором проснулся сегодня.
– Что думаешь об отставании от Ниенге?
– Минута. Это немало. На чемпионате мира мы бежим только 10 км, и до него еще далеко. Так что все наверняка будет в порядке.
– У тебя нет побед в дистанционных гонках в этом сезоне. Это тебя мучает?
– Нет, никоим образом.
– Почему?
– Я все время повторяю, и, возможно, всем это уже надоело, что есть только шесть гонок, которые что-то значат. И ради этого я работаю.
– Иверсен говорит, что тебе это не нравится...
– Эмиль на меня плохо влияет. Я живу с ним в комнате уже неделю, и очень сложно быть в настроении, когда он рядом. Мы все выходные друг друга доставали, так что сейчас будет хорошо сделать небольшую паузу, – сказал Клэбо с улыбкой.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий