Российский лыжник Валерий Гонтарь будет выступать за Словению

Лыжник Гонтарь, ранее выступавший за Россию, теперь представляет Словению.

Об этом сообщается в его профиле на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

В 2022 году Валерий Гонтарь сообщал, что планирует перейти в национальную команду другой страны, но не уточнял, какой именно.

Последний раз лыжник соревновался на российских стартах в сезоне-2019/20. За сборную России он выступал только на Универсиадах, в 2017 году завоевал два золота.

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