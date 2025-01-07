Российский лыжник Валерий Гонтарь будет выступать за Словению
Лыжник Гонтарь, ранее выступавший за Россию, теперь представляет Словению.
Об этом сообщается в его профиле на сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
В 2022 году Валерий Гонтарь сообщал, что планирует перейти в национальную команду другой страны, но не уточнял, какой именно.
Последний раз лыжник соревновался на российских стартах в сезоне-2019/20. За сборную России он выступал только на Универсиадах, в 2017 году завоевал два золота.
«Какие-то загадочные люди писали, что на кол меня посадят». Российский лыжник Гонтарь опроверг слухи о переходе в сборную Украины
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: FIS
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