Бородавко о «Гонке чемпионов»: «Объединение с биатлонистами было полезным и нам, и им. В будущем можно было бы доработать формат»
Юрий Бородавко призвал доработать формат лыжно-биатлонных соревнований.
4-5 января в Рязани проходила «Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов. В смешанной эстафете победила команда Эдуарда Латыпова, Наталии Шевченко, Александра Терентьева и Марии Истоминой.
«Гонка чемпионов» прошла очень успешно, было большое количество зрителей, которые зарядили спортсменов положительными эмоциями. Гонка прошла на позитиве.
Можно сказать, что объединение с биатлонистами было полезным и нам, и им. В будущем можно было бы доработать формат таких объединенных соревнований, и тогда можно увеличить смотрибельность», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.
«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем