Бородавко о «Гонке чемпионов»: «Объединение с биатлонистами было полезным и нам, и им. В будущем можно было бы доработать формат»

Юрий Бородавко призвал доработать формат лыжно-биатлонных соревнований.

4-5 января в Рязани проходила «Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов. В смешанной эстафете победила команда Эдуарда Латыпова, Наталии Шевченко, Александра Терентьева и Марии Истоминой.

«Гонка чемпионов» прошла очень успешно, было большое количество зрителей, которые зарядили спортсменов положительными эмоциями. Гонка прошла на позитиве.

Можно сказать, что объединение с биатлонистами было полезным и нам, и им. В будущем можно было бы доработать формат таких объединенных соревнований, и тогда можно увеличить смотрибельность», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко .

«Вдохновляюсь Галицким. Хочу провести Кубок мира в Рязани». Я увидел «Гонку чемпионов» изнутри