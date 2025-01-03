Грате о первом подиуме в карьере: «Не думал, что будет столько слез, но это совершенно невероятно»
Шведский лыжник Маркус Грате заплакал после подиума на этапе «Тур де Ски».
Сегодня 28-летний Грате финишировал третьим в классическом спринте в Валь-ди-Фьемме. Для него это первый пьедестал в личных гонках на уровне Кубка мира.
«Старт в квалификации выдался трудным, я был на грани выбывания (на 26-м месте – Спортс’’). Но в четвертьфинале и полуфинале смог пробежать с той легкостью, которой мне хотелось. И я почувствовал, что лыжи и тело это позволяют.
Не думал, что будет столько слез, но это совершенно невероятно. За этим стоит столько тяжелой работы и столько людей, которые верят в тебя. Моя семья, мой отец – они были рядом с тех пор, как я начал заниматься лыжами. Уверен, он тоже плачет дома.
Это лучшее, что было в моей жизни. Без сомнений», – сказал Грате.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Expressen
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