Грате о первом подиуме в карьере: «Не думал, что будет столько слез, но это совершенно невероятно»

Шведский лыжник Маркус Грате заплакал после подиума на этапе «Тур де Ски».

Сегодня 28-летний Грате финишировал третьим в классическом спринте в Валь-ди-Фьемме. Для него это первый пьедестал в личных гонках на уровне Кубка мира.

«Старт в квалификации выдался трудным, я был на грани выбывания (на 26-м месте – Спортс’’). Но в четвертьфинале и полуфинале смог пробежать с той легкостью, которой мне хотелось. И я почувствовал, что лыжи и тело это позволяют.

Не думал, что будет столько слез, но это совершенно невероятно. За этим стоит столько тяжелой работы и столько людей, которые верят в тебя. Моя семья, мой отец – они были рядом с тех пор, как я начал заниматься лыжами. Уверен, он тоже плачет дома.

Это лучшее, что было в моей жизни. Без сомнений», – сказал Грате.