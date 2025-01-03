1

Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033

Итальянский Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта 2033 года.

Как сообщила Итальянская федерация лыжного спорта, она вскоре официально уведомит международную федерацию (FIS) об этом решении.

Валь-ди-Фьемме уже принимал ЧМ в 1991, 2003 и 2013 годах.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NTB
logoчемпионат мира
logoFIS
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
«Тур де Ски». 5-й этап. Клэбо, Валнес, Пеллегрино, Жув, Огден и Эвен Нортуг пробегут 1/4 финала классического спринта
618 минут назадLive
«Тур де Ски». 5-й этап. Сван, Йоэнсуу, Мире, Фендрих, Хайди и Лотта Венг вышли в 1/2 финала классического спринта, Йохауг и Диггинс выбыли
5820 минут назадLive
Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Херль победил в квалификации, Форфанг – 2-й, Дешванден – 3-й, Крафт – 4-й, Чофениг – 5-й
56 минут назад
Диггинс выступает на «Тур де Ски» с травмой стопы, но не планирует сниматься с многодневки
3сегодня, 13:16
Вероника Степанова: «Тренеру нужно доверять во всех вопросах, связанных с тренировками, соревнованиями. Ты глина, и из тебя тренер лепит образ, который увидел»
1сегодня, 10:58
Вероника Степанова об отключении комментариев под своими постами: «Это было правильным решением. Ни у кого нет права требовать, чтобы вы читали чужое мнение»
50сегодня, 10:30
Максим Вылегжанин: «В лыжных гонках есть интрига, они популярны, их транслируют. В этом сезоне все ждут, когда Большунов наберет форму и начнет всех обходить»
1сегодня, 09:03
Сборная Украины по лыжным гонкам снялась с «Тур де Ски»
35сегодня, 07:29
«Гонка чемпионов». Большунов, Коростелев, Терентьев, Ардашев, Спицов, Якимушкин, Червоткин и Мальцев выступят в квалификации
1сегодня, 07:12
«Гонка чемпионов». Терентьева, Сорина, Непряева, Кулешова, Фалеева, Пеклецова, Истомина и Крупицкая выступят в квалификации
1сегодня, 06:54
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля 2024, 15:41
Рекомендуем