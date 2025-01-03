Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение лыжного чемпионата мира-2033
Итальянский Валь-ди-Фьемме подаст заявку на проведение чемпионата мира по лыжным видам спорта 2033 года.
Как сообщила Итальянская федерация лыжного спорта, она вскоре официально уведомит международную федерацию (FIS) об этом решении.
Валь-ди-Фьемме уже принимал ЧМ в 1991, 2003 и 2013 годах.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NTB
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