Диггинс выступает на «Тур де Ски» с травмой стопы, но не планирует сниматься с многодневки
Американская лыжница Джесси Диггинс выступает на «Тур де Ски» с травмой стопы.
Многодневка проходит в Италии с 28 декабря по 5 января. По словам пресс-атташе сборной США Лиэнн Бентли, еще перед соревнованиями у Диггинс развился плантарный фасциит – воспалительное заболевание.
Сегодня Диггинс хромала после квалификации классического спринта, где заняла 19-е место и теперь выступит в 1/4 финала.
Отмечается, что лыжница не намерена сниматься с «Тур де Ски». На данный момент она идет четвертой в общем зачете.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: VG
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