Диггинс выступает на «Тур де Ски» с травмой стопы, но не планирует сниматься с многодневки

Американская лыжница Джесси Диггинс выступает на «Тур де Ски» с травмой стопы.

Многодневка проходит в Италии с 28 декабря по 5 января. По словам пресс-атташе сборной США Лиэнн Бентли, еще перед соревнованиями у Диггинс развился плантарный фасциит – воспалительное заболевание.

Сегодня Диггинс хромала после квалификации классического спринта, где заняла 19-е место и теперь выступит в 1/4 финала.

Отмечается, что лыжница не намерена сниматься с «Тур де Ски». На данный момент она идет четвертой в общем зачете.