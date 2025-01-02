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Тереза Йохауг изолировалась от норвежской команды на «Тур де Ски»

Тереза Йохауг изолировалась от команды на «Тур де Ски».

Норвежская лыжница передвигается на отдельной машине с семьей, а также питается отдельно от команды, чтобы избежать болезней.

Сейчас Йохауг идет второй в общем зачете многодневки, уступая Астрид Ойре Шлинн 6 секунд.

Первая победа Йохауг после 2 лет паузы – помогла ссора со шведским журналистом

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Dagbladet
logoТереза Йохауг
logoсборная Норвегии жен
лыжные гонки
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