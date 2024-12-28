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«Красногорская лыжня». Терентьев и Терентьева победили в коньковых спринтах, Безматерных и Бобкова – 2-е

Наталья и Александр Терентьевы выиграли спринты на турнире «Красногорская лыжня».

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«Красногорская лыжня»

Спринт, свободный стиль

Финал

Женщины

1. Наталья Терентьева – 3.05,85

2. Дарья Бобкова – 3,12

3. Екатерина Шибекина – 3,50

4. Анастасия Кириллова – 4,15

5. Мария Турланова – 5,48

6. Елизавета Еремеева – 8,53

Мужчины

1. Александр Терентьев – 2.41,33

2. Иван Безматерных – 0,26

3. Константин Тиунов – 1,34

4. Арсений Власов – 4,50

5. Иван Кочетков – 6,19

6. Петр Свиридов – 10,47

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс“
Красногорская лыжня
спринт
Анастасия Кириллова
logoАлександр Терентьев
Екатерина Шибекина
logoНаталья Терентьева (Непряева)
Константин Тиунов
Иван Безматерных
Иван Кочетков
результаты
logoЕлизавета Еремеева
спринт (жен)
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