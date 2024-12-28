«Красногорская лыжня». Терентьев и Терентьева победили в коньковых спринтах, Безматерных и Бобкова – 2-е
Наталья и Александр Терентьевы выиграли спринты на турнире «Красногорская лыжня».
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования
«Красногорская лыжня»
Спринт, свободный стиль
Финал
Женщины
1. Наталья Терентьева – 3.05,85
2. Дарья Бобкова – 3,12
3. Екатерина Шибекина – 3,50
4. Анастасия Кириллова – 4,15
5. Мария Турланова – 5,48
6. Елизавета Еремеева – 8,53
Мужчины
1. Александр Терентьев – 2.41,33
2. Иван Безматерных – 0,26
3. Константин Тиунов – 1,34
4. Арсений Власов – 4,50
5. Иван Кочетков – 6,19
6. Петр Свиридов – 10,47
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс“
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