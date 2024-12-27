Светлана Журова: «Большунов – спортсмен года в России. Если бы Александр выступал сейчас на международных соревнованиях, он показывал бы прекрасные результаты»

Светлана Журова назвала Александра Большунова спортсменом года в России.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. В сезоне-2023/24 он выиграл общий зачет Кубка России, также неоднократно побеждал на чемпионате страны и Спартакиаде.

«Я согласна с Еленой Вяльбе, что Александр Большунов – спортсмен года в России. Если бы Большунов выступал сейчас на международных соревнованиях, он показывал бы прекрасные результаты.

Также отмечу Мирона Лифинцева, который завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира по короткой воде. Несомненно, он большой талант.

Среди спортсменок назову лучшей гимнастку Лалу Крамаренко, я давно болею за нее. Она очень яркая, интересная спортсменка, как и фигуристка Аделия Петросян», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .