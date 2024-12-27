Раису Сметанину вновь перевели в реанимацию («Матч ТВ»)

Четырехкратную олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Раису Сметанину перевели из палаты интенсивной терапии в реанимацию, сообщает «Матч ТВ».

72-летняя Сметанина находится в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт‑Петербурге. Ранее сообщалось, что ее выписали из реанимации и отправили в палату интенсивной терапии для более стабильных пациентов.

«По состоянию на 27 декабря Раису Петровну перевели в отделение реанимации. Там ее наблюдают специалисты. Вчера ее снова перевели [в реанимацию], но уже в другое отделение. Состояние пока тяжелое, температура – 36,8 градуса», – сообщил источник «Матч ТВ».