Татьяна Сорина: «Немного обидно, что конец года и нет личной медали, но все впереди, и в следующем году будут»
Татьяна Сорина рассчитывает на медали в личных гонках в 2025 году.
Сегодня олимпийская чемпионка Сорина заняла восьмое место в марафоне на чемпионате России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Она уступила 1 минуту 28,9 секунды победителю – Евгении Крупицкой.
«На данный момент состояние еще тяжелое. На разминке поняла, что гонка будет непростая, самочувствие было не очень. Была надежда, что я втянусь и все будет хорошо, но этого не случилось.
Круг тяжелый, рабочий, но мне трасса очень нравится. Сегодня хотелось показать результат. Немного обидно, что конец года и нет личной медали, но все впереди, и в следующем году будут медали», – сказала Сорина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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