Устюгов о 60-х местах на Кубке России: «Знак стабильности, знак мастерства. Все ништяк, все хорошо. Но не у нас»
Сергей Устюгов назвал свои 60-е места на Кубке России «знаком стабильности».
Сегодня олимпийский чемпион по лыжным гонкам стал 67-м в квалификации классического спринта в Кирово-Чепецке. Накануне он был 60-м в гонке с раздельным стартом.
«Я надеюсь, сегодня я буду таким же – 60‑м, как и вчера. Знак стабильности, знак мастерства.
В общем, мы не вешаем нос, Андрюха (Краснов) уже проплакался, я тоже все слезы вытер уже. Расстроились, не расстроились... Все ништяк, все хорошо. Но не у нас», – сказал с улыбкой Устюгов в видео для телеграм-канала.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Сергея Устюгова
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