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  • Иван Якимушкин: «Не жду от себя каких‑то результатов, получаю от гонок удовольствие, задачи ставлю неамбициозные. Лучше медленно, но уверенно входить в соревнования»
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Иван Якимушкин: «Не жду от себя каких‑то результатов, получаю от гонок удовольствие, задачи ставлю неамбициозные. Лучше медленно, но уверенно входить в соревнования»

Лыжник Иван Якимушкин назвал неамбициозными свои задачи в текущем сезоне.

Серебряный призер Олимпийских игр Якимушкин сегодня стал 12-м в классической «разделке» на этапе ФосАгро Кубка России в Кирово-Чепецке. На 10-километровке он уступил 46,2 секунды победителю – Савелию Коростелеву.

– Не жду от себя каких‑то результатов, получаю от гонок удовольствие, задачи ставлю неамбициозные. Как показал мне прошлый год со всеми болезнями, лучше не форсировать подготовку, а медленно, но уверенно входить в соревнования. Может, в конце получится какой‑то результат.

– Как сейчас со здоровьем?

– Все идет в нужном направлении, но медленно разгоняюсь. Надеюсь, дальше ускорюсь, – сказал Якимушкин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
лыжные гонки
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