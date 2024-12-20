«Я до последнего думал, что это шутка». Коростелев о выступлении за Китай на Российско-Китайских играх

Лыжник Коростелев заявил, что считал шуткой предложение выступить за Китай.

– В начале января в Сахалинской области пройдут Российско-Китайские зимние молодежные игры, в которых вы в 2022 году тоже принимали участие. Как сейчас, спустя время, оцениваете для себя опыт этих соревнований?

– В целом, была поставлена галочка у пункта «повидать Китай». В других видах спорта, насколько мне известно, молодые китайские ребята очень хорошо выступают, но, к сожалению, в лыжах это было, так скажем, боевое крещение для них, чтобы они могли в сравнении что-то понять, потому что уровень российских лыж заметно выше китайских.

Это, наверное, толчок для развития молодых китайских лыжников. Если посмотреть, это в каком-то плане как Игры Дружбы, потому что, когда мы бежали эстафету в Чанчуне – российской и китайской командой, – меня для уравнивания составов поставили бежать за сборную Китая, ха-ха

– Как вообще это произошло?

– Насколько мне известно, это было сначала в шутку сказано на заседании между российской и китайской сторонами и оргкомитетом, а наши друзья очень радостно и эмоционально восприняли эту новость, поэтому идею все-таки решили реализовать.

– Какие были ощущения?

– На самом деле, когда мне это сказали, я до последнего думал, что это шутка, – сказал двукратный чемпион мира среди юниоров россиянин Савелий Коростелев .