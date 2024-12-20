«Я до последнего думал, что это шутка». Коростелев о выступлении за Китай на Российско-Китайских играх
– В начале января в Сахалинской области пройдут Российско-Китайские зимние молодежные игры, в которых вы в 2022 году тоже принимали участие. Как сейчас, спустя время, оцениваете для себя опыт этих соревнований?
– В целом, была поставлена галочка у пункта «повидать Китай». В других видах спорта, насколько мне известно, молодые китайские ребята очень хорошо выступают, но, к сожалению, в лыжах это было, так скажем, боевое крещение для них, чтобы они могли в сравнении что-то понять, потому что уровень российских лыж заметно выше китайских.
Это, наверное, толчок для развития молодых китайских лыжников. Если посмотреть, это в каком-то плане как Игры Дружбы, потому что, когда мы бежали эстафету в Чанчуне – российской и китайской командой, – меня для уравнивания составов поставили бежать за сборную Китая, ха-ха
– Как вообще это произошло?
– Насколько мне известно, это было сначала в шутку сказано на заседании между российской и китайской сторонами и оргкомитетом, а наши друзья очень радостно и эмоционально восприняли эту новость, поэтому идею все-таки решили реализовать.
– Какие были ощущения?
– На самом деле, когда мне это сказали, я до последнего думал, что это шутка, – сказал двукратный чемпион мира среди юниоров россиянин Савелий Коростелев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий